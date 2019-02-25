Влада В’єтнаму депортувала двійника Кім Чен Ина

Влада В’єтнаму депортувала з країни австралійського коміка – двійника північнокорейського лідера Кім Чен Ина – менш ніж за добу до того, як у Ханой на переговори з президентом США Дональдом Трампом повинен прибути справжній Кім Чен Ин.

Комік, який називає себе Говард Ікс, приїхав до столиці В’єтнаму 22 лютого разом зі своїм товаришем, який зображає Дональда Трампа. Вони позували на вулицях в’єтнамської столиці, привертаючи увагу журналістів і перехожих.

25 лютого в готель до Говарда Ікс прийшла поліція, щоб доставити його в аеропорт. Офіційно влада не коментувала своє рішення. У Ханої напередодні саміту посилені заходи безпеки.

Комік приїжджав і в Сінгапур минулого року під час першого саміту Трампа і Кіма. Там його також затримували, проте не депортували.

Расселу Вайту, який пародіював Трампа, дозволили залишитися у В’єтнамі, але заборонили виступати на публіці.

Друга зустріч лідерів США і Північної Кореї має відбутися 27 і 28 лютого. Обговорюватися, як і на першій зустрічі, буде ядерне роззброєння КНДР.

Кім Чен Ин два дні тому виїхав із Північної Кореї на броньованому поїзді і через територію Китаю рухається до В’єтнаму.