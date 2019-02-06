Зустріч лідерів США та КНДР відбудеться у В’єтнамі 27 і 28 лютого – Трамп

Президент США Дональд Трамп у зверненні до американського Конгресу про становище країни заявив, що має намір зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 27–28 лютого у В’єтнамі.

У своєму виступі Трамп припустив, що якби його не обрали президентом США, країна зараз була б у стані великої війни з Північною Кореєю. Трамп додав, що зараз КНДР припинила ядерні випробування, а запусків ракет не було впродовж 15 місяців.

Спецпосланець Трампа по Північній Кореї Стівен Бігун 3 лютого прибув до Південної Кореї. Тоді ж у засобах інформації з’явилися повідомлення про його плановані зустрічі з представниками Кім Чен Ина для обговорення деталей другого саміту між США і КНДР.