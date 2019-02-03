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03 Лютий 2019, Київ 20:33
Новини | Міжнародні

США та КНДР готуються оголосити дату нової зустрічі Трампа та Кіма

Перша зустріч лідера КНДР Кім Чен Ина (л) і президента США Дональда Трампа, Сінгапур, 12 червня 2018 року

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Високопосадовці США і Південної Кореї обговорили підготовку до другої зустрічі лідерів США та Північної Кореї. Наприкінці січня американський президент Дональд Трамп заявив, що на наступному тижні оголосить місце і дату його зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Очікується, що переговори на найвищому рівні можуть відбутися наприкінці лютого, повідомляє «Голос Америки».

Спецпосланець Трампа по Північній Кореї Стівен Бігун 3 лютого прибув до Південної Кореї. У засобах інформації з’явилися повідомлення про заплановані на наступний тиждень його зустрічі з представниками Кім Чен Ина. Обговорюватимуться деталі другого саміту між США і КНДР.

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