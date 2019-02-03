США та КНДР готуються оголосити дату нової зустрічі Трампа та Кіма

Високопосадовці США і Південної Кореї обговорили підготовку до другої зустрічі лідерів США та Північної Кореї. Наприкінці січня американський президент Дональд Трамп заявив, що на наступному тижні оголосить місце і дату його зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Очікується, що переговори на найвищому рівні можуть відбутися наприкінці лютого, повідомляє «Голос Америки».

Спецпосланець Трампа по Північній Кореї Стівен Бігун 3 лютого прибув до Південної Кореї. У засобах інформації з’явилися повідомлення про заплановані на наступний тиждень його зустрічі з представниками Кім Чен Ина. Обговорюватимуться деталі другого саміту між США і КНДР.