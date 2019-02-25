Австралійський комік Говард Ікс, який часто зображає лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, був змушений залишити В’єтнам. Його попросили виїхати напередодні прибуття в цю країну реального лідера КНДР. Говард приїхав у Ханой, де відбудеться саміт, у п’ятницю разом із напарником, канадцем Расселом Вайтом, який зображає американського президента Дональда Трампа. За словами коміка, Вайту дозволили залишитися, але заборонили з’являтися на публіці. Наприкінці минулого тижня коміки провели в Ханої жартівливий саміт, після чого їх на якийсь час затримали і – під загрозою депортації – заборонили виступати. Міністр закордонних справ В’єтнаму поки не прокоментував заяви австралійця. Справжні Трамп і Кім проведуть переговори з ядерного роззброєння Північної Кореї 27-28 лютого.(Відео Reuters)