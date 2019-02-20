Трамп заявив, що «не підганяє» Кім Чен Ина з денуклеаризацією КНДР

Президент США Дональд Трамп заявив, що «не підганяє» лідера Північної Кореї з денуклеаризацією країни.

«Я думаю, що хотів би в результаті побачити денуклеаризацію Північної Кореї. Я думаю, ми це побачимо в кінцевому рахунку», – сказав Трамп.

Президент США розраховує, що його друга зустріч із Кімом буде «дуже захопливою». Вона має відбутися 27 і 28 лютого в столиці В’єтнаму Ханої.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп вперше зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі, де озвучили мету «повної денуклеаризації» Корейського півострова без уточнень, коли і як це має статися.

З того часу у переговорах щодо ядерного роззброєння Північної Кореї не було відчутного прогресу. Вашингтон хоче, щоб КНДР надала чіткий звіт щодо власних ядерних і ракетних потужностей, які, згідно з потенційною угодою, мають бути оглянуті і демонтовані.

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Зі свого боку, Пхеньян наполягає на тому, що спершу США мають скасувати санкції.