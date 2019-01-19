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20 Січень 2019, Київ 01:33
Новини | Міжнародні

Трамп заявив, що США та КНДР домовилися про місце проведення другого самміту

Трамп розповів про зустріч з представником Кім Чен Ина.

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Президент США Дональд Трамп 19 січня розповів про переговори зі спецпосланцем Пхеньяна, радником північнокорейського лідера Кім Ен Чхолем, повідомляє «Голос Америки».

За словами Трамп, «це була неймовірна зустріч», і всі учасники переговорів «досягли значного прогресу».

«Ми домовилися про проведення зустрічі, ймовірно, вона відбудеться в кінці лютого. Ми вибрали країну і оголосимо місце проведення саміту в найближчому майбутньому. Кім Чен Ин, так само як і я, з нетерпінням чекає саміту», – сказав Трамп, виступаючи перед журналістами.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі, де озвучили мету «повної денуклеаризації» Корейського півострова без уточнень, коли і як це має статися.

З того часу у переговорах щодо ядерного роззброєння Північної Кореї не було відчутного прогресу. Вашингтон хоче, щоб КНДР надала чіткий звіт щодо власних ядерних і ракетних потужностей, які, згідно з потенційною угодою, мають бути оглянуті і демонтовані.

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Зі свого боку, Пхеньян наполягає на тому, що спершу США мають скасувати санкції.

19 грудня спеціальний представник США з питань Північної Кореї Стівен Біґун повідомив, що Вашингтон розглядає можливість послаблення обмежень на пересування щодо КНДР, щоб сприяти перевезенню гуманітарних вантажів. Така поступка мала б на меті розблокувати ядерні переговори.

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