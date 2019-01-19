Трамп заявив, що США та КНДР домовилися про місце проведення другого самміту

Президент США Дональд Трамп 19 січня розповів про переговори зі спецпосланцем Пхеньяна, радником північнокорейського лідера Кім Ен Чхолем, повідомляє «Голос Америки».

За словами Трамп, «це була неймовірна зустріч», і всі учасники переговорів «досягли значного прогресу».

«Ми домовилися про проведення зустрічі, ймовірно, вона відбудеться в кінці лютого. Ми вибрали країну і оголосимо місце проведення саміту в найближчому майбутньому. Кім Чен Ин, так само як і я, з нетерпінням чекає саміту», – сказав Трамп, виступаючи перед журналістами.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі, де озвучили мету «повної денуклеаризації» Корейського півострова без уточнень, коли і як це має статися.

З того часу у переговорах щодо ядерного роззброєння Північної Кореї не було відчутного прогресу. Вашингтон хоче, щоб КНДР надала чіткий звіт щодо власних ядерних і ракетних потужностей, які, згідно з потенційною угодою, мають бути оглянуті і демонтовані.

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Зі свого боку, Пхеньян наполягає на тому, що спершу США мають скасувати санкції.

19 грудня спеціальний представник США з питань Північної Кореї Стівен Біґун повідомив, що Вашингтон розглядає можливість послаблення обмежень на пересування щодо КНДР, щоб сприяти перевезенню гуманітарних вантажів. Така поступка мала б на меті розблокувати ядерні переговори.