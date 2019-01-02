Трамп заявляє, що отримав листа від Кіма і сподівається з ним скоро побачитися

Президент США Дональд Трамп заявляє, що отримав «чудового листа» від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина і сподівається незабаром побачитися з ним.
Виступаючи в Білому домі 2 січня, Трамп заявив, що йому з Кімом вдалося налагодити «дуже добрі стосунки».
20 грудня Північна Корея заявила, що не відмовиться в односторонньому порядку від своєї ядерної зброї, якщо Сполучені Штати перші не усунуть ядерну загрозу зі свого боку.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі, де озвучили мету «повної денуклеаризації» Корейського півострова без уточнень, коли і як це має статися.
З того часу у переговорах щодо ядерного роззброєння Північної Кореї не було відчутного прогресу. Вашингтон хоче, щоб КНДР надала чіткий звіт щодо власних ядерних і ракетних потужностей, які, згідно з потенційною угодою, мають бути оглянуті і демонтовані.
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Зі свого боку, Пхеньян наполягає на тому, що спершу США мають скасувати санкції.
19 грудня спеціальний представник США з питань Північної Кореї Стівен Біґун повідомив, що Вашингтон розглядає можливість послаблення обмежень на пересування щодо КНДР, щоб сприяти перевезенню гуманітарних вантажів. Така поступка мала б на меті розблокувати ядерні переговори.
Раніше американська розвідка неодноразово заявляла про те, що КНДР не робить реальних кроків із денуклеаризації, незважаючи на домовленості між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Зі свого боку, преса КНДР звинуватила США і Південну Корею в підриві угоди, спрямованої на зниження напруженості в регіоні.
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