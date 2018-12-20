Північна Корея не відмовиться від ядерної зброї, доки цього не зробить США – заява

Північна Корея заявляє, що не відмовиться в односторонньому порядку від своєї ядерної зброї, якщо Сполучені Штати перші не усунуть ядерну загрозу зі свого боку. Відповідну заяву 20 грудня поширила Корейська центральна новинна агенція на тлі ядерних переговорів між Вашингтоном і Пхеньяном, що зайшли у глухий кут.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп зустрілися в червні 2018 року в Сингапурі, де озвучили мету «повної денуклеаризації» Корейського півострова без уточнень, коли і як це має статися.

З того часу у переговорах щодо ядерного роззброєння Північної Кореї не було відчутного прогресу. Вашингтон хоче, аби КНДР надала чіткий звіт щодо власних ядерних і ракетних потужностей, які, згідно з потенційною угодою, мають бути оглянуті і демонтовані.

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Зі свого боку Пхеньян наполягає на тому, що спершу США мають скасувати санкції.

Напередодні, 19 грудня, спеціальний представник США з питань Північної Кореї Стівен Біґун повідомив, що Вашингтон розглядає можливість послаблення обмежень на пересування щодо КНДР, аби сприяти перевезенню гуманітарних вантажів. Така поступка мала б на меті розблокувати ядерні переговори.

Раніше американська розвідка неодноразово заявляла про те, що КНДР не робить реальних кроків із денуклеаризації, незважаючи на домовленості між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Зі свого боку, преса КНДР звинуватила США і Південну Корею в підриві угоди, спрямованої на зниження напруженості в регіоні.