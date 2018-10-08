Кім Чен Ин готовий допустити інспекторів на ядерні полігони – Помпео

Північна Корея може допустити міжнародних інспекторів на демонтовані випробувальні ядерні полігони, заявив західним ЗМІ державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео.

Таку заяву він зробив після зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. На думку Помпео, під час цієї зустрічі було досягнуто «значного прогресу».

«Лідер Кім сказав, що готовий впустити їх», – сказав Помпео, маючи на увазі візит на демонтований полігон Пхунгері.

За словами держсекретаря США, візит відбудеться після того, як сторони домовляться щодо питань логістики.

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«Знадобиться вирішити чимало питань із перевезенням і забезпеченням, щоб це здійснити», – заявив Помпео на прес-брифінгу в Сеулі перед своїм від’їздом до китайського Пекіна.

Крім того, сторони досягнули домовленості про другий саміт Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом, повідомили раніше в офісі президента Південної Кореї.

У червні Трамп і Кім уже проводили саміт у Сінгапурі і після нього заявляли про важливі домовленості щодо майбутнього ядерного роззброєння Пхеньяна, але в реальності ніякого поступу в цьому напрямку відтоді не було.