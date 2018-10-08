Кім Чен Ин погодився на другий саміт із Трампом – Сеул

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин погодився на проведення другого саміту з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє офіс президента Південної Кореї.

Повідомлення з’явилося 7 жовтня після того, як до Сеула прибув державний секретар США Майк Помпео, який перед цим назвав «продуктивними» свої переговори про денуклеаризацію Північної Кореї.

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Як йдеться в заяві Сеула, Помпео повідомив, що «він домовився з очільником Кімом провести другий саміт між США і Північною Кореєю у найближчий можливий час».

Про дату наразі не повідомляють.

Помпео поки що не коментував повідомлення південнокорейської адміністрації. Але після зустрічі з Кімом він твітнув: «ми продовжуємо робити поступ щодо домовленостей, досягнених на сінгапурському саміті», і подякував за добре прийняття.

Кім, зі свого боку, сказав голові дипломатії США після переговорів: «Це дуже добрий день, що обіцяє добре майбутнє для обох країн».

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Пізніше 7 жовтня, вже в Сеулі в Південній Кореї, Майк Помпео зустрівся з південнокорейським президентом Мун Дже Іном, щоб розповісти про переговори у Пхеньяні. За словами Помпео, його розмова з Кімом була «добра і продуктивна».

У червні Трамп і Кім уже проводили саміт у Сінгапурі і після нього заявляли про важливі домовленості щодо майбутнього ядерного роззброєння Пхеньяна, але в реальності ніякого поступу в цьому напрямку відтоді не було.

Майк Помпео перед відвідинами Північної Кореї побував у Японії, яка, як і Південна Корея, відчуває небезпеку від ядерних амбіцій Пхеньяна. З Південної Кореї державний секретар США вирушить до Китаю, що фактично є нині найбільшим союзником Пхеньяна.