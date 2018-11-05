США та Південна Корея розпочали спільні військові навчання

Сполучені Штати та Південна Корея розпочали 5 листопада незначні за масштабом спільні військові навчання. Це відбувається за кілька днів до переговорів, які у Нью-Йорку з представниками Північної Кореї планує провести держсекретар США Майк Помпео.

Так звана «Корейська програма морського обміну» була частиною масштабніших військових маневрів. Вони були призупинені в червні після того, як у Сінгапурі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином зустрівся президент США Дональд Трамп. Тоді Трамп пообіцяв припинити військові навчання США та Південної Кореї.

Відтоді масштабні навчання не відбуваються, але Вашингтон і Сеул продовжують проводити спільні маневри меншого масштабу.

У нинішніх навчаннях у Південній Кореї беруть участь близько 500 американських та південнокорейських морських піхотинців.

Міністр оборони Південної Кореї заявив, що Сеул і Вашингтон до кінця року визначаться, чи проводити в 2019 році масштабні наввчання Vigilant Ace.

4 листопада Помпео розповів у програмі телеканалу CBS, що зустрічатиметься в найближчі дні зі своїм північнокорейським колегою, щоб обговорити вимоги США щодо ядерного роззброєння КНДР та умови наступної зустрічі лідерів двох країн.

Від часу попередньої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина сторони досягли незначного прогресу в питанні денуклеаризації Корейського півострова.