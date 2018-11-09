США заблокували в ООН спробу Росії пом'якшити санкції проти КНДР

Сполучені Штати заблокували в ООН спробу Росії пом'якшити санкції проти КНДР, звинувативши Москву в недотриманні санкційного режиму, запровадженого ООН торік. Російські дипломати пропонували скасування частини обмежень щодо банківської сфери Пхеньяна як елемент зусиль із надання гуманітарної допомоги.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі 8 листопада звинуватила Росію в приховуванні спроби скасувати санкції проти Північної Кореї.

«Те, чого вони прагнуть, полягає в тому, щоб зняти банківські обмеження… Вони багато говорять про те, як вони стурбовані гуманітарною ситуацією в Північній Кореї, але правда завжди виходить наприкінці», – сказала Гейлі після закритого засідання Ради безпеки ООН, звинувативши Росію в «обмані».

«Ми кинули багато морквин. Ми не збираємося позбутися палиці, оскільки вони (Північна Корея – ред.) не зробили нічого, щоб гарантувати послаблення санкцій», – сказала посол США.

Китай і Росія публічно закликали до послаблення обмежень, щоб визнати поступки, які Північна Корея зробила Сполученим Штатам на переговорах щодо денуклеаризації Корейського півострова. Англія та Франція підтримали позицію Сполучених Штатів, говорячи, що санкції мають залишатися чинними, доки Північна Корея насправді не розпочне демонтаж своєї програми з виробництва та модернізації ядерної зброї.

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