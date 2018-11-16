КНДР випробувала нову зброю в присутності Кім Чен Ина

Північна Корея 16 лисопада випробувала нещодавно розроблену надсучасну тактичну зброю, тип якої державні ЗМІ країни не назвали. Згідно з цими повідомленнями, за процесом особисто спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин, випробування пройшли успішно.

Пхеньян раніше заявив про зупинку випробувань ядерної зброї і балістичних ракет, що стало результатом переговорів між Північною Кореєю та США.

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин у червні 2018 року зустрілися в Сінгапурі, де підписали декларативний документ про денуклеаризацію Корейського півострова.

У Держдепартаменті США вже відреагували на повідомлення з КНДР про нове випробування зброї. Вашингтон заявляє, що «впевнений» у тому, що процес ядерного роззброєння не зупиняється.

«Ми контактуємо з північнокорейцями про виконання всіх зобов’язань. Ми залишаємося впевненими, що обіцянки президента Трампа та голови Кіма будуть виконані», – вказано в заяві зовнішньополітичного відомства США.