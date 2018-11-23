«Двоє чоловіків станцювали із пензлями» під корейську скрипку в Одесі – відео

Корейські художники Лі Чонджо, Кім Мунтхе і Кім Янгмун влаштували в Одесі два перформанси. Мунтхе і Янгуман написали по картині, а Чонджо акомпанував їм на традіційній корейській «скрипці» – «хегим». Першу картину присвятили всім присутнім, а другу – екології. Янгмун приїхав до України вперше, а його друзі вже вдруге. Перформанси провели в рамках виставки «Двоє чоловіків, що танцують із пензлем». Роботи художників – це сучасне переосмислення традиційного корейського мистецтва, кажуть організатори. Виставка проходить в одеському Муніціпальному музеї приватних колекцій імені Блещунова і триватиме до 3 грудня. Кожного дня (крім 28-го грудня) художники проводитимуть майстер-класи і спілкуватимуться із відвідувачами. Виставку вони проводять за власною ініціативою та на власні кошти. Перша українська виставка проходила в жовтні цього року в Херсоні в рамках фестиваля сучасного мистецтва «Terra Futura».