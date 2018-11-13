Експерти США виявили 13 ракетних баз, прихованих Пхеньяном

Американські аналітики кажуть, що їм вдалося виявити місце розташування у Північній Кореї щонайменше 13 ракетних баз, існування яких Пхеньян не розкривав, де КНДР може приховувати ракети, здатні нести ядерний заряд.

Експерти з Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні 12 листопада повідомили, що загалом таких баз може бути 20.

Фахівці вважають, що Пхеньян мав намір приховати ці об’єкти від міжнародних спостерігачів, які повинні будуть проконтролювати ядерне роззброєння КНДР, узгоджене в червні на саміті між лідерами США і Північної Кореї.

Президент США Дональд Трамп у червні почав переговори із Пхеньяном, спрямовані на звільнення Корейського півострова від ядерної зброї. Відтоді Північна Корея відмовилася від випробувань ядерних і балістичних ракет, розібрала випробувальний майданчик для ракет і пообіцяла позбутися головного ядерного комплексу країни.

Проте виявлення ракетних баз ставить під питання дотримання Пхеньяном своїх обіцянок і те, чи зможе бути досягнута мета переговорів про денуклеаризацію, заявляють у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

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«Що хвилює всіх, полягає в тому, чи збирається Трамп піти на погану угоду – вони дають нам єдиний тестовий майданчик і демонтують ще кілька об’єктів і взамін отримують мирну угоду», – сказав The New York Times дослідник Віктор Ча.

«Будь-яка ракета на цих базах може нести ядерну зброю», – заявив Times співавтор доповіді Джозеф Бермудез.

За повідомленням, ракети середнього радіусу, здатні вразити Японію і всю Південну Корею, розташовані на відстані 90-150 кілометрів на північ від демілітаризованої зони. Бази для ракет меншого радіусу – ближче до демілітаризованої зони.

Раніше американська розвідка неодноразово заявляла про те, що КНДР не робить реальних кроків із денуклеаризації, незважаючи на домовленості між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Зі свого боку, преса КНДР звинуватила США і Південну Корею в підриві угоди, спрямованої на зниження напруженості в регіоні.

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