Лідер КНДР прибув до Пекіна з візитом

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув 7 січня з візитом до Пекіна на запрошення голови Китаю Сі Цзіньпіна, повідомили ввечері в понеділок офіційні китайські і північнокорейські ЗМІ.

Заздалегідь про цей візит не повідомляли. Американські аналітики вважають, що метою поїздки є координація дій Пхеньяна і Пекіна перед можливою зустріччю Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа.

Минулого тижня Трамп повідомив, що отримав «чудового» листа від Кім Чен Ина, а 6 січня президент США розповів, що триває обговорення місця проведення імовірної американсько-північнокорейської зустрічі на найвищому рівні. «Вони хочуть зустрічі, ми хочемо зустрічі. Подивимося, що з цього вийде», – пояснив американський лідер.

Торік Кім Чен Ин тричі відвідував Пекін, у тому числі до і після переговорів із Трампом у Сінгапурі в червні 2018 року. На цьому саміті два лідери заявили про готовність домагатися повної денуклеаризації Корейського півострова. Однак ніяких формальних кроків у цьому напрямку поки не було зроблено.