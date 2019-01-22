У США був канал зв’язку з Пхеньяном протягом десятиліття – ЗМІ

Американські розвідслужби підтримували секретні контакти з розвідувальними службами Північної Кореї протягом останнього десятиліття. Канал зв’язку залишався відкритим в кризових ситуаціях. Завдяки цим контактам вдалося організувати звільнення американців, затриманих Північною Кореєю і підготувати зустріч лідерів країн Дональда Трампа і Кім Чен Ина. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

Ключовою фігурою з північнокорейської сторони був тодішній глава північнокорейської розвідки Кім Ен Чхоль. Нині він представляє Пхеньян в переговорах з Держсекретарем США Майком Помпео. За словами джерел газети, у Вашингтоні розраховували, що цей канал дасть можливість прямого зв’язку з керівництвом Північної Кореї в разі серйозних криз. Добро на контакти дав у 2009 році президент Барак Обама. Метою було звільнення двох американських журналістів, які повернулися в США в тому ж році. Контакти тривали і в наступні роки, незважаючи на те, що спроби переконати Пхеньян відмовитися від випробувань ядерної зброї не увінчалися успіхом.

В останній раз секретний канал був використаний адміністрацією Дональда Трампа, щоб отримати підтвердження того, що пропозиція про проведення американо-північнокорейського саміту, передане адміністрації Трампа керівництвом Південної Кореї, виходить від Кім Чен Ина.

Президент США Дональд Трамп 19 січня заявив, що Вашингтон та Пхеньян домовилися про другий самміт.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі, де озвучили мету «повної денуклеаризації» Корейського півострова без уточнень, коли і як це має статися.

З того часу у переговорах щодо ядерного роззброєння Північної Кореї не було відчутного прогресу. Вашингтон хоче, щоб КНДР надала чіткий звіт щодо власних ядерних і ракетних потужностей, які, згідно з потенційною угодою, мають бути оглянуті і демонтовані.

Зі свого боку, Пхеньян наполягає на тому, що спершу США мають скасувати санкції.

19 грудня спеціальний представник США з питань Північної Кореї Стівен Біґун повідомив, що Вашингтон розглядає можливість послаблення обмежень на пересування щодо КНДР, щоб сприяти перевезенню гуманітарних вантажів. Така поступка мала б на меті розблокувати ядерні переговори.