Посол Північної Кореї в Італії переховується, відмовляючись повертатися в КНДР – розвідка

Північнокорейський дипломат, який донедавна виконував обов’язки посла в Італії, почав переховуватися, повідомили представники розвідки Південної Кореї під час зустрічі з парламентарями в Сеулі.

Як повідомив південнокорейський парламентар Кім Мін Кі, на закритій зустрічі 3 січня представники розвідки розповіли, що Джо Сон Гіл із дружиною залишили офіційну резиденцію на початку листопада, за декілька тижнів до того, як мав закінчитися його термін перебування на посаді.

За непідтвердженими даними, Джо попросив про притулок в одній із країн Заходу.

Північна Корея наразі не коментувала ситуацію.

48-річний Джо став виконувачем обов’язків посла в Римі у жовтні 2017 року після того, як Італія видворила тодішнього посла Мун Чон Нама на знак протесту проти ядерних випробувань КНДР.

У 2016 році свою посаду залишив заступник посла Північної Кореї в Лондоні Те Ен Хо і разом із дружиною і дітьми втік до Південної Кореї.