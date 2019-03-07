Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Березень 2019, Київ 07:31
Новини | Міжнародні

ООН: 11 мільйонів людей страждають від недоїдання в Північній Кореї

Як йдеться в оприлюдненому 6 березня звіті організації, недоїдання загрожує цілому поколінню дітей

Дивитись коментарі

11 мільйонів людей у Північній Кореїі страждають від недоїдання і не мають достатньої кількості чистої питної води та доступу до основних медичних послуг, заявляє Організація Об’єднаних Націй.

Як йдеться в оприлюдненому 6 березня звіті організації, недоїдання загрожує цілому поколінню дітей. Зараз від недоїдання потерпає кожна п’ята дитина в КНДР.

В ООН наголошують, що «в поєднанні з обмеженою медичною допомогою й відсутністю доступу до безпечної води та санітарно-гігієнічних послуг», дітям цієї закритої країни, «загрожує смерть від виліковних хвороб».

Полігон використовувався для випробувань міжконтинентальних балістичних ракет
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Північна Корея відновлює ракетний полігон – американські аналітики

Координатор ООН по Північній Кореї Тапан Мішра заявив, що організація намагається зібрати для гуманітарної допомоги КНДР 120 мільйонів доларів у 2019 році.

Проти Північної Кореї, в якій живе близько 24 мільйонів людей, діють санкції ООН і США, спрямовані на те, щоб змусити Пхеньян відмовитися від програми ядерної зброї та балістичних ракет.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG