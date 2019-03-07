ООН: 11 мільйонів людей страждають від недоїдання в Північній Кореї

11 мільйонів людей у Північній Кореїі страждають від недоїдання і не мають достатньої кількості чистої питної води та доступу до основних медичних послуг, заявляє Організація Об’єднаних Націй.

Як йдеться в оприлюдненому 6 березня звіті організації, недоїдання загрожує цілому поколінню дітей. Зараз від недоїдання потерпає кожна п’ята дитина в КНДР.

В ООН наголошують, що «в поєднанні з обмеженою медичною допомогою й відсутністю доступу до безпечної води та санітарно-гігієнічних послуг», дітям цієї закритої країни, «загрожує смерть від виліковних хвороб».

Координатор ООН по Північній Кореї Тапан Мішра заявив, що організація намагається зібрати для гуманітарної допомоги КНДР 120 мільйонів доларів у 2019 році.

Проти Північної Кореї, в якій живе близько 24 мільйонів людей, діють санкції ООН і США, спрямовані на те, щоб змусити Пхеньян відмовитися від програми ядерної зброї та балістичних ракет.