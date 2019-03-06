Північна Корея відновлює ракетний полігон – американські аналітики

Північна Корея відновлює частково демонтовані споруди на ракетному полігоні на західному узбережжі країни, повідомляють американські аналітики, які проаналізували дані супутникової зйомки.

Цей полігон використовувався для випробувань міжконтинентальних балістичних ракет.

У лічені дні був відновлений стенд для випробування ракетних двигунів і приміщення для збірки ракет-носіїв. До такого висновку дійшли співробітники Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Джозеф Бермудес і Віктор Ча.

Ці роботи, ймовірно, були проведені після закінчення безрезультатної зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чем Ина в Ханої 28 лютого.

Влада Північної Кореї почала демонтаж незабаром після закінчення першої зустрічі Трампа і Кіма в червні минулого року в Сінгапурі у відповідь на прохання з боку Дональда Трампа довести справою готовність до денуклеаризації Корейського півострова.

Кількома місяцями пізніше Пхеньян запевнив Сеул в своїй готовність повністю закрити випробувальний полігон.

Помічник президента Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон напередодні заявив, що США готові до посилення режиму санкцій щодо Пхеньяна, якщо Північна Корея не відмовиться від своєї ядерної програми.