Саміт Трампа і Кіма завершився «без угоди»

Дводенний саміт лідерів США і Північної Кореї Дональда Трампа і Кім Чен Ина завершився без угоди про денуклеаризацію Корейського півострова, повідомили в Білому домі.

При цьому, як заявила речниця Сара Сандерс, переговори між Вашингтоном і Пхеньяном триватимуть у майбутньому.

«Цього разу угоди до досягли, але команди з нетерпінням чекають зустрічі в майбутньому», – заявила Сандерс 28 лютого в столиці В’єтнаму Ханої.

Вона назвала зустріч Трампа і Кіма «дуже хорошою й конструктивною».

Трамп і Кім поїхали з місця зустрічі в окремих автоколонах раніше, ніж планувалося.

Запланована спільна церемонія підписання угоди була скасована.

Трамп перед другим днем переговорів із Кімом у столиці В’єтнаму заявив, що не має наміру поспішати, бо хоче укласти «правильну угоду». Якщо «відносини хороші, то може статися чимало хороших речей», додав президент США.

Лідер Північної Кореї вперше відповів на запитання іноземного журналіста. Як пишуть західні агенції, коли перед початком другого дня саміту 28 лютого Кім і Трамп з’явилися перед журналістами, на запитання про очікування від зустрічі північнокорейський лідер відповів: «Ще зарано говорити. За відчуттями, результати будуть хорошими», – додав він.

Кім Чен Ин також зазначив, що на їхню з Трампом зустріч дивиться «весь світ», а деяким вона здається сюжетом з «фантастичного фільму».

Головна тема переговорів між лідерами США і КНДР – ядерне роззброєння Пхеньяна.

Це другий саміт лідерів США і КНДР. Перша зустріч у Сінгапурі в червні минулого року завершилася підписанням документа, згідно з яким Північна Корея зобов’язана проводити роззброєння у відповідь на гарантії безпеки з боку США. Однак пізніше ЗМІ повідомляли, що КНДР продовжує ядерні розробки.