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27 Лютий 2019, Київ 22:38
Новини | Міжнародні

Трамп схвально оцінив перший раунд переговорів із лідером КНДР

Вітання президента США Дональда Трампа (л) і голови КНДР Кім Чен Ина, Ханой, В'єтнам, 27 лютого 2019 року

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У В’єтнамі 27 лютого відбулася зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина. Американський лідер назвав перший раунд переговорів «дуже добрим» і заявив, що з нетерпінням чекає на продовження розмови 28 лютого.

Темою переговорів між лідерами США і КНДР, як і на першому саміті в Сінгапурі в червні 2018 року, є ядерне роззброєння Пхеньяна. Раніше сторони підписали документ, згідно з яким Північна Корея зобов’язана проводити роззброєння у відповідь на гарантії безпеки з боку США. Однак пізніше засоби інформації повідомляли, що КНДР продовжує ядерні розробки.

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