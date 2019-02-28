Тривалість переговорів Трампа і Кіма вирішили скоротити – Білий дім

Переговори другого дня саміту лідерів США і Північної Кореї вирішили скоротити на дві години, повідомляє Білий дім.

Як заявила 28 лютого в Ханої речниця Білого дому Сара Сандерс, Дональд Трамп скоро завершить переговори з Кім Чен Ином, а потім планує підсумкову прес-конференцію – приблизно на дві години раніше, ніж планувалося спочатку.

Про причини скорочення зустрічей, які раніше мали тривати п’ять годин, речниця не повідомила.

За підсумками саміту сторони мають підписати документ, зміст якого поки що не розголошується. Речниця Білого дому не уточнила, чи братимуть участь у підписанні документа лідери держав.

Трамп перед другим днем переговорів із Кімом у столиці В’єтнаму заявив, що не має наміру поспішати, бо хоче укласти «правильну угоду». Якщо «відносини хороші, то може статися чимало хороших речей», додав президент США.

Лідер Північної Кореї вперше відповів на запитання іноземного журналіста. Як пишуть західні агенції, коли перед початком другого дня саміту 28 лютого Кім і Трамп з’явилися перед журналістами, на запитання про очікування від зустрічі північнокорейський лідер відповів: «Ще зарано говорити. За відчуттями, результати будуть хорошими», – додав він.

Кім Чен Ин також зазначив, що на їхню з Трампом зустріч дивиться «весь світ», а деяким вона здається сюжетом з «фантастичного фільму».

Головна тема переговорів між лідерами США і КНДР – ядерне роззброєння Пхеньяна.

Це другий саміт лідерів США і КНДР. Перша зустріч в Сінгапурі в червні минулого року завершилася підписанням документа, згідно з яким Північна Корея зобов’язана проводити роззброєння у відповідь на гарантії безпеки з боку США. Однак пізніше ЗМІ повідомляли, що КНДР продовжує ядерні розробки.