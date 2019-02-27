Лідери США і КНДР проводять переговори в Ханої

У Ханої, в готелі Sofitel Legend Metropole почалася зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Трамп і Кім вийшли до журналістів і потиснули один одному руки перед прапорами своїх країн. Президент США заявив, що майбутній саміт буде дуже успішним.

Очікується, що сьогоднішні переговори триватимуть 20 хвилин. Потім лідери двох країн і їхні помічники підуть на вечерю.

Саміт у столиці В’єтнаму триватиме два дні – 27 і 28 лютого.

Трамп і Кім обговорюватимуть ядерні і ракетні програми Північної Кореї. Аналітики припускали, що обидва лідери говоритимуть і про офіційне закінчення корейської війни, яка була заморожена угодою про перемир’я в 1953 році.

Перед тим, як вирушити із Вашингтона, Трамп написав у Twitter: «Із повною денуклеаризацією Північна Корея швидко стане генератором економічного росту. Без цього – залишиться тим, чим є. Лідер Кім ухвалить мудре рішення».

Кім приїхав до В’єтнаму броньованим поїздом вранці після триденної 3000-кілометрової подорожі зі столиці Північної Кореї Пхеньяна через Китай. Частину шляху від кордону до Ханоя він подолав автомобілем.

В’єтнамська влада пообіцяла гарантувати посилену безпеку заходу, жодної інформації про місце проведення саміту немає.

Перші переговори лідерів двох держав відбулися 12 червня 2018 року в Сінгапурі. Тоді сторони підписали документ, згідно з яким Пхеньян зобов’язаний проводити ядерне роззброєння у відповідь на гарантії безпеки з боку США. Водночас із того часу в питанні денуклеаризації КНДР значного прогресу не було.