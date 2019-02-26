Президент США та лідер КНДР прибули до В’єтнаму на другий саміт

Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибули 26 лютого до В’єтнаму для проведення другого саміту.

Лідери країн зустрінуться в Ханої 27-28 лютого, щоб обговорити ядерні і ракетні програми Північної Кореї. Аналітики припускали, що обидва лідери обговорять і питання про офіційне закінчення корейської війни, яка була заморожена угодою про перемир’я в 1953 році.

Перед тим, як вирушити із Вашингтона, Трамп написав у Twitter: «Із повною денуклеаризацією Північна Корея швидко стане генератором економічного росту. Без цього – залишиться тим, чим є. Лідер Кім ухвалить мудре рішення».

Кім приїхав до В’єтнаму броньованим поїздом вранці після триденної 3000-кілометрової подорожі зі столиці Північної Кореї Пхеньяна через Китай. Частину шляху від кордону до Ханоя він подолав автомобілем.

В’єтнамська влада пообіцяли гарантувати посилену безпеку заходу, і жодної інформації про місце проведення саміту немає.

Перші переговори лідерів двох держав відбулися 12 червня 2018 року в Сінгапурі. Тоді сторони підписали документ, згідно з яким Пхеньян зобов’язаний проводити ядерне роззброєння у відповідь на гарантії безпеки з боку США.