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26 Лютий 2019, Київ 08:48
Новини | Міжнародні

Лідер Північної Кореї прибув до В’єтнаму на зустріч з Трампом

Трамп та Ин зустрічалися минулого року

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до В’єтнаму напередодні другого саміту з президентом США Дональдом Трампом. Його поїзд зупинився на станції в місті Донгданг після перетину китайського кордону, повідомляє агентство Reuters.

Кім Чен Ина на вокзалі зустрічали офіційні особи В’єтнаму з червоною доріжкою і почесною вартою. Очікується, що глава КНДР доїде до Ханоя на машині, де відбудеться його зустріч з президентом США. Дональд Трамп повинен прибути в Ханой пізніше у вівторок.

Перед вильотом з Вашингтона Трамп написав в Twitter: «Після повної денуклеаризації, Північна Корея швидко стане генератором економічного зростання. Без цього – залишиться тим, чим є. Голова Кім прийме правильне рішення».

Саміт Трампа і Кіма – шоу чи історична зустріч?
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Саміт Трампа і Кіма – шоу чи історична зустріч?

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Друга зустріч лідерів США та Північної Кореї повинна відбутися 27 і 28 лютого. Обговорюватися буде ядерне роззброєння КНДР, як і на першому саміті, який відбувся 12 червня 2018 року в Сінгапурі. Тоді сторони підписали документ, згідно з яким Пхеньян зобов’язаний проводити ядерне роззброєння у відповідь на гарантії безпеки з боку США. Однак пізніше ЗМІ повідомляли, що КНДР продовжує ядерні розробки.

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