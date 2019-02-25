Трамп повідомив, що підвищення тарифів для Китаю відкладається

Президент США Дональд Трамп заявив про рішення відтермінувати підвищення митних тарифів на китайські товари, яке мало набрати чинності 1 березня.

Своє рішення Трамп пояснив «дуже продуктивними переговорами» з Китаєм.

За словами Трампа, «за умови додаткового прогресу» на переговорах на його віллі у Флориді може бути запланована його зустріч з главою КНР Сі Цзіньпіном для укладення торговельної угоди. Коли може відбутися зустріч, Трамп не уточнив.

Минулої п’ятниці, 22 листопада, Трамп прийняв у Білому домі віце-прем’єра Держради КНР Лю Хе, і заявив про «хороші шанси укласти угоду».

США збиралися з січня 2019 року підвищити тарифи на імпорт товарів з Китаю з 10 до 25 відсотків. Однак в грудні на саміті Великої двадцятки в Аргентині Дональд Трамп і Сі Цзіньпін домовилися відкласти підвищення мита на 90 днів. В кінці січня у Вашингтоні відбувся черговий раунд торговельних переговорів. Тоді Трамп заявив, що сподівається на підписання угоди до 1 березня. Якщо договір не буде підписаний, то Вашингтон введе підвищені мита на китайські товари на суму в 200 мільярдів доларів.