Трамп планує укласти торговельну угоду з Китаєм – Bloomberg

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче укласти угоду щодо торгівлі з Китаєм – про це заявляє американське економічне видання Bloomberg із посиланням на чотирьох поінформованих осіб.

Як повідомляють джерела Bloomberg, до такого кроку Трампа підштовхнула телефонна розмова із президентом Китаю Сі Цзіньпінем. Ці перемови президент США прокоментував і в своєму мікроблозі, назвавши їх «дуже добрими».

«Ми обговорили чимало тем, та великий наголос зробили на Торгівлі. Перебіг цих обговорень дуже добре узгоджується із зустрічами, які заплановані на саміт G20 в Аргентині», – написав Трамп.

За даними видання, він попросив ключових секретарів свого офісу організувати підготовку чорнового варіанту можливої угоди, яка стане засобом «припинення вогню» в дедалі напруженішій торговельній війні між Вашингтоном і Пекіном.

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Саміт G-20 запланований на кінець листопада у Буенос-Айресі.

Як повідомляло Радіо Свобода, у липні США ввели мита в 25% на китайські товари на суму 50 мільярдів доларів. Китай відповів на це дзеркально. У список товарів, затверджених Вашингтоном, зокрема, ввійшли електроніка та медобладнання, вироблена в Китаї. Пекін підняв тарифи на зерно і продукти харчування, які постачаються з США.