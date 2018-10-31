США виділили 40 мільйонів доларів на протидію пропаганді Росії, Ірану та Китаю

США виділили 40 мільйонів доларів на боротьбу з іноземною пропагандою, повідомив представник прес-служби Держдепартаменту США Роберт Палладіно. Ці гроші отримав Центр глобальної взаємодії, який відповідає за захист від інформаційного впливу таких країн, як Росія, Іран і Китай.

Ідеться про технології раннього розпізнавання дезінформації, аналіз іноземної аудиторії, а також розвиток зв’язків із місцевими ЗМІ та неурядовими організаціями для викриття фейкових новин.

Центр глобальної взаємодії був створений при адміністрації Барака Обами, він входить до структури Держдепартаменту США. Спочатку центр займався протидією пропаганді забороненої в багатьох країнах екстремістського угруповання «Ісламська держава».

У США триває розслідування ймовірного втручання Росії в президентські вибори. На початку серпня 2017 року спецпрокурор США Роберт Мюллер скликав велику колегію присяжних для розслідування «російського сліду» у виборах 2016 року. Москва втручання в голосування в інших державах категорично відкидає.