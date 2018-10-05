Віце-президент США: дії росіян гаснуть у порівнянні з тим, що робить Китай

Віце-президент США Майк Пенс звинуватив китайський уряд у проведенні агресивної військової, економічної і політичної кампанії, спрямованої на розширення впливу Пекіна в Сполучених Штатах і по всьому світу. Відповідні заяви він зробив під час виступу в Гудзонівському інституті 4 жовтня.

За словами Пенса, влада КНР намагається вплинути на американську громадську думку, щоб змінити підсумки майбутніх листопадових виборів до Конгресу, а потім і президентських перегонів у 2020 році. З цією метою, сказав віце-президент, «Пекін мобілізував своїх агентів» і пропаганду. Він навів слова високопоставленого співробітника розвідки США, який, за словами Пенса, заявив: «те, що роблять росіяни, гасне в порівнянні з тим, що робить Китай» в Америці.

Китай використовує нагороди і погрози, щоб впливати на діяльність американських підприємств, університетів, аналітичних центрів та урядових чиновників, заявив Пенс.

Віце-президент пов'язав ці ймовірні дії з більш широкими зусиллями Пекіна щодо розширення своєї військової й економічної потужності в Азії й Африці.

За словами Пенса, у низці країн Китай підтримує на виборах тих чи інших кандидатів, які обіцяють врахувати його стратегічні інтереси.

Пенс навів висновки розвідслужб, згідно з якими Китай намагається використовувати розбіжності між різними органами влади у США, щоб підірвати зовнішньоторговельну політику Дональда Трампа.

Нещодавно Китай відмовився від щорічної зустрічі з представниками Міністерства оборони Сполучених Штатів, запланованої на середину жовтня.

Переговори мали відбутися в Пекіні і стосуватися питань безпеки. Планувалося, що на них приїде голова Пентагону Джим Меттіс.

Рішення відмовитися від зустрічі високого рівня, що створювала можливості для дипломатичного та безпекового діалогу, розглядали у США як чергову ознаку погіршення відносин між Пекіном і Вашингтоном через так звану «торгівельну війну».

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У ході «торгівельної війни» між Китаєм і США країни запровадили низку митних обмежень щодо одна одної.

При цьому Трамп безпрецедентно підвищив мита на китайські товари на суму 250 мільярдів доларів. Пекін відповів аналогічними заходами, які поширюються на американські товари вартістю 60 мільярдів доларів.

У США зараз розслідується ймовірне втручання у вибори президента 2016 року. Звинувачення висунули кільком російським громадянам. Крім того, 27 вересня Дональд Трамп звинуватив Пекін у спробах втрутитися у вибори до американського Конгресу, заплановані на листопад 2018 року.