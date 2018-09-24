Азійські компанії згортають виробництво в Китаї через мита США – ЗМІ

Все більше азійських виробників переносять свої виробничі потужності з Китаю через мита, які президент США Дональд Трамп накладає на китайський імпорт, повідомляє Reuters.

Серед фірм, які вже почали згортати свою діяльність у Китаї після першої хвилі митних обмежень – південнокорейський виробник мікросхем Hynix, японські компанії з виробництва електротехніки Mitsubishi Electric і Toshiba Machine та виробник обладнання Komatsu.

Інші, такі як тайванська комп’ютерна компанія Compal Electronics та південнокорейська LG, планують вийти з країни, якщо торгівельна війна між Пекіном і Вашингтоном продовжиться.

Як зазначають у виданні, додаткове митне навантаження ставить під загрозу статус Китаю як країни з низькою собівартістю виробництва, який разом із стрімким темпом росту китайського ринку свого часу став причиною, чому чимало компаній будували в цій країні заводи протягом останніх десятиліть

Як Дональд Трамп анонсував 17 вересня, цього тижня набудуть чинності нові санкції Трампа проти китайських товарів – 10% мита на китайський експорт в обсязі 200 мільярдів доларів. Президент США також погрожував ввести третю хвилю тарифів на 267 мільярдів, що охопить весь експорт Китаю до Сполучених Штатів.

У липні США ввели мита в 25% на китайські товари на суму 50 мільярдів доларів. Китай відповів на це дзеркально. У список товарів, затверджених Вашингтоном, зокрема, ввійшли електроніка та медобладнання, вироблена в Китаї. Пекін підняв тарифи на зерно і продукти харчування, які постачаються з США.