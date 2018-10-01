Китай скасував безпекові перемови з Пентагоном

Китай відмовився від щорічної зустрічі з представниками Міністерства оборони Сполучених Штатів, запланованої на середину жовтня – таку заяву американської влади публікують західні ЗМІ.

Переговори мали відбутися в Пекіні і стосуватися питань безпеки. Планувалося, що на них приїде голова Пентагону Джим Меттіс.

Згідно з повідомленням американських урядовців, у Пекіні заявили, що високопосадовець армії Китаю не зможе зустрітися з представником американського уряду.

Рішення відмовитися від зустрічі високого рівня, що створювала можливості для дипломатичного та безпекового діалогу, розглядають у США як чергову ознаку погіршення відносин між Пекіном і Вашингтоном через так звану «торгівельну війну».

За припущеннями, зниження економічної співпраці позначилося на взаємному розумінні в інших спільних стратегічних питаннях, таких як Тайвань, продаж зброї та ситуація в Південно-Китайському морі.

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В ході «торгівельної війни» між Китаєм і США країни запровадили низку митних обмежень щодо одна одної.

17 вересня президент США Дональд Трамп анонсував нові санкції проти китайських товарів – 10% мита на китайський експорт в обсязі 200 мільярдів доларів.

Президент США також погрожував ввести третю хвилю тарифів на 267 мільярдів, що охопить весь експорт Китаю до Сполучених Штатів.

У липні США ввели мита в 25% на китайські товари на суму 50 мільярдів доларів. Китай відповів на це дзеркально. У список товарів, затверджених Вашингтоном, зокрема, ввійшли електроніка та медобладнання, вироблена в Китаї. Пекін підняв тарифи на зерно і продукти харчування, які постачаються з США.

Крім того, 27 вересня Дональд Трамп звинуватив Пекін у спробах втрутитися у вибори до американського Конгресу, заплановані на листопад 2018 року.