Китай викликав посла США на знак протесту проти санкцій, пов’язаних із Росією – МЗС

Китай викликав посла США в Пекіні для вручення офіційної ноти протесту після рішення Вашингтона накласти санкції на китайську військову установу через закупівлі ракет і бойових літаків із Росії, повідомило Міністерство закордонних справ Китаю.

Як заявили в МЗС, санкції США проти Департаменту розвитку озброєнь Центральної військової ради Китаю та проти його керівника є «серйозним порушенням засадничих принципів міжнародного права», а США «не мають права втручатися» в китайсько-російську військову співпрацю.

Через те, мовиться в повідомленні, заступник голови МЗС Китаю Чжен Цзеґуан викликав 21 вересня посла США Террі Бранстада, що висловити протест проти обмежувальних заходів, накладених через недавню закупівлю Китаєм у Росії бойових літаків Су-35 і зенітно-ракетних комплексів С-400.

Попереднього дня, 21 вересня, Пекін закликав Вашингтон скасувати санкції і пригрозив неуточненими наслідками.

США оголосили про санкції 20 вересня; вони також стосуються трьох десятків фізичних і юридичних осіб із Росії, пов’язаних із військовими і розвідувальними органами. Державний департамент США наголосив тоді, що ці санкції «не мають на меті підірвати військові здатності чи боєготовність будь-якої країни», а їхня мета – «змусити Росію заплатити за втручання у виборчий процес у США, за неприпустиму поведінку на сході України та іншу шкідливу діяльність».