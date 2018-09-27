Трамп звинувачує Китай у втручанні у вибори до Конгресу США

Президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у намаганні втрутитися у вибори до американського Конгресу, заплановані на листопад цього року.

26 вересня американський лідер, який вперше з моменту обрання президентом головував на засіданні Ради безпеки ООН, заявив, що Китай не бажає перемоги на виборах його Республіканської партії через позицію Трампа щодо торгівлі.

«Китай намагався втрутитися у наші вибори, які відбудуться в листопаді. Проти моєї адміністрації», – сказав Трамп. При цьому подробиць президент США не навів.

Китай відреагував на цій же зустрічі. «Ми не втручалися і не будемо втручатися у внутрішні справи будь-якої країни. Ми відкидаємо будь-які необґрунтовані обвинувачення на адресу Китаю», – сказав міністр закордонних справ цієї країни Ван Ї.

Між США і Китаєм триває торговельна війна. 17 вересня Дональд Трамп анонсував нові санкції проти китайських товарів – 10% мита на китайський експорт в обсязі 200 мільярдів доларів. Президент США також погрожував ввести третю хвилю тарифів на 267 мільярдів, що охопить весь експорт Китаю до Сполучених Штатів.

У липні США ввели мита в 25% на китайські товари на суму 50 мільярдів доларів. Китай відповів на це дзеркально. У список товарів, затверджених Вашингтоном, зокрема, ввійшли електроніка та медобладнання, вироблена в Китаї. Пекін підняв тарифи на зерно і продукти харчування, які постачаються з США.

США звинувачують Росію у ймовірному втручанні у вибори президента в 2016 році, яке здійснювалося в тому числі за допомогою хакерських атак. У листопаді в США мають відбутися проміжні вибори в Конгрес. Представники американської розвідки не виключили нових спроб Кремля втрутитися у вибори.