Трамп погрожує вето в разі незгоди Конгресу з режимом надзвичайного стану

Президент США Дональд Трамп скористається правом вето, якщо Палата представників американського Конгресу проголосує проти запровадження в країні режиму надзвичайного стану для фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Про це заявили в Білому домі, повідомляє Associated Press.

У разі запровадження надзвичайного стану значна частина стіни буде добудована вже до вересня 2020 року, тобто до нових виборів президента.

Минулого тижня Конгрес схвалив законопроект, який передбачає майже півтора мільярда доларів на зведення 90-кілометрового загородження на південному кордоні. Трамп вимагав на будівництво понад 300 кілометрів стіни майже шість мільярдів доларів. За даними Fox News, за допомогою режиму надзвичайного стану президент зможе отримати понад три мільярди доларів. Журналісти стверджують, що проти ініціативи Трампа готові проголосувати не тільки демократи, але й республіканці.

Наприкінці грудня розбіжності між Трампом і демократичною більшістю Конгресу щодо бюджету призвели до припинення роботи уряду. «Шатдаун» тривав 35 днів і став найдовшим в історії США. Пізніше бюджет був узгоджений, але без урахування будівництва стіни. Тоді в Білому домі заявили, що Трамп після затвердження бюджету запровадить надзвичайний стан для отримання коштів на будівництво стіни.