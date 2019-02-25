Трамп вирушив до В’єтнаму для зустрічі з лідером КНДР

Президент США Дональд Трамп повідомив про початок своєї поїздки до В’єтнаму, де на 27 і 28 лютого заплановані його переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

«Сподіваюся на дуже продуктивний саміт», – написав президент США в мережі Twitter.

Темою дискусій Трампа і Кіма стане ядерне роззброєння і ракетні програми Північної Кореї.

Ще перед від’їздом із Вашингтона Трамп заявив, що «з повною денуклеаризацією Північна Корея швидко стане економічною потугою… Голова Кім ухвалить мудре рішення!»

Держсекретар США Майк Помпео заявив в ефірі телеканалу Fox 24 лютого, що сподівається на «суттєвий крок уперед» на переговорах у В’єтнамі.

Лідер КНДР Кім Чен Ин вирушив до В'єтнаму ще наприкінці минулого тижня на броньованому поїзді і має прибути до Ханоя 26 лютого.

Перші переговори лідерів двох держав відбулися 12 червня 2018 року в Сінгапурі. Тоді сторони підписали документ, згідно з яким Пхеньян зобов’язаний проводити ядерне роззброєння у відповідь на гарантії безпеки з боку США.