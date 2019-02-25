Трамп закликав країни ОПЕК приборкати зростання цін, котирування нафти знизилися

Президент США Дональд Трамп попросив країни, які входять до нафтового картеля ОПЕК, зменшити свої апетити. Після цього котирування нафти на світових біржах пішли вниз.

«Ціни на нафту стають зависокими. ОПЕК, розслабтеся, будь ласка, і поставтеся з розумінням. Ми не можемо собі дозволити зростання цін», – висловився Трамп у свій традиційний спосіб, у сервісі мікроблогів Twitter.

Твіт Трампа був оприлюднений після 13:00 за київським часом, а станом на вечір 25 лютого котирування «чорного золота» впали приблизно на 3%, це стосується як сорту Brent, який торгується в Лондоні, так і американського сорту WTI.

Brent втратив понад два долари і оцінюється станом на 19:15 за Києвом у 64,85 долара, WTI втратив менш як два долари і коштує 55,30 долара.

Котирування цін на нафту значною мірою впливає на формування бюджетів країн-експортерів цієї сировини, таких, як Росія чи Саудівська Аравія.