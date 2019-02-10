Трамп бачить КНДР «великою економічною силою»

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що Північна Корея під керівництвом Кім Чен Ина стане «великим економічним локомотивом». Трамп укотре підтвердив, що його зустріч з Кім Чен Ином відбудеться 27 і 28 лютого в столиці В’єтнаму Ханої. Про це Трамп написав у Твіттері.

В оприлюдненій 8 лютого офіційній заяві Держдепартаменту США йдеться, що спеціальний представник США Стівен Бігун провів триденні переговори в Пхеньяні з підготовки саміту в Ханої. Бігун і його північнокорейський колега Кім Хек Чхоль обговорили виконання завдань, поставлених Трампом і Кімом у Сінгапурі в червні 2018 року. Тоді обидва лідери обговорювали «денуклеаризацію КНДР, розвиток відносин США і КНДР і будівництво міцного миру на Корейському півострові».

Агентство Reuters відзначає, що за кілька тижнів до саміту сторони все ще далекі від зближення позицій щодо відмови Північної Кореї від ядерної програми.