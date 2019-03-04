США та Південна Корея розпочали спільні військові навчання. Цьогоріч вони менш масштабні, ніж зазвичай. Це пов’язано зі спробами підтримувати дипломатичний діалог із Північною Кореєю.

Навчання під назвою «Альянс» проводитимуть до 12 березня. Вони замінять маневри Key Resolve та Foal Eagle та сфокусуються на стратегічному, операційному й тактичному аспектах військових операцій, заявили в американсько-південнокорейському штабі.

Пентагон 2 березня повідомив, що США та Південна Корея вирішили не проводити Key Resolve та Foal Eagle, щоб «знизити напругу й підтримати дипломатичні спроби для досягнення завершення денуклеаризації на Корейському півострові».

Деякі західні чиновники висловили занепокоєння через припинення навчань, заявивши, що це може знизити військову готовність у випадку чергового загострення відносин із Пхеньяном.

Вашингтон і Сеул понад десять років проводили маневри за участю тисяч військовослужбовців.

Наприкінці лютого у В’єтнамі відбувся черговий саміт лідерів США і Північної Кореї. Зустріч завершилася безрезультатно: підсумкового документу сторони не підписали. Дональд Трамп заявив, що це сталося через американські санкції проти КНДР.