США і Південна Корея анонсували скасування масштабних військових навчань

Посадові особи США і Південної Кореї анонсували скасування масштабних військових військових навчань на Корейському півострові. Відповідно до заяви від 1 березня, ці маневри замінять меншими за обсягом навчаннями.

Зокрема, Пентагон планує назавжди припинити маневри Foal Eagle і Key Resolve, які зазвичай проводяться навесні.

Колишній високопоставлений чиновник Пентагону при адміністрації президента Барака Обами Абрахам Денмарк заявив, що рішення про припинення маневрів матиме «серйозні наслідки для готовності» збройних сил США і Південної Кореї протистояти загрозі із Північної Кореї.

«Навіщо вести переговори зі Сполученими Штатами, коли вони йдуть на поступки безкоштовно?», – написав Денмарк у Twitter.

Представники адміністрації президента США давно вказували, що навчання будуть скорочені в розмірах за підсумками, як очікувалося, продуктивного саміту президента Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина. Втім другий саміт лідерів у В’єтнамі завершився без угоди про денуклеаризацію Корейського півострова.

Вашингтон і Сеул понад десять років проводять маневри за участю тисяч військовослужбовців. Трамп призупинив ці навчання торік, заявивши про бажання скоротити витрати і послабити напруженість у відносинах з Північною Кореєю.