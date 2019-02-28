Трамп: переговори з Кімом провалилися через питання санкцій

Президент США Дональд Трамп заявляє, що головною перешкодою в його переговорах із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином стали американські санкції проти КНДР.

«Це через санкції… Загалом вони хотіли, щоб санкції були повністю скасовані, а ми цього зробити не могли», – сказав Трамп журналістам 28 лютого в столиці В’єтнаму Ханої після того, як його саміт з Кімом завершився завчасно і без угоди.

При цьому, як заявив Трамп, Кім запевнив його, що Пхеньян продовжуватиме стримувати свої ядерні й ракетні випробування.

28 лютого в другий день зустрічей Трамп і Кім завершили переговори раніше, ніж планувалося, а запланована спільна церемонія підписання угоди була скасована.

«Іноді треба йти, і це був один із таких разів», – сказав Трамп.

На початку другого дня переговорів із Трампом у Ханої Кім заявив, що «має відчуття про хороші результати» зустрічі. Ця заява, яку він зробив через перекладача, є, як вважають, його першою відповіддю на питання іноземного журналіста.

Головна тема переговорів між лідерами США і КНДР – ядерне роззброєння Пхеньяна.

Це другий саміт лідерів США і КНДР. Перша зустріч у Сінгапурі в червні минулого року завершилася підписанням документа, згідно з яким Північна Корея зобов’язана проводити роззброєння у відповідь на гарантії безпеки з боку США. Однак пізніше ЗМІ повідомляли, що КНДР продовжує ядерні розробки.