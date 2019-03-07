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07 Березень 2019, Київ 09:01
Новини | Міжнародні

Трамп заявляє, що «був би розчарований» відбудовою ракетного полігону в КНДР

Про те, що Північна Корея відновлює частково демонтовані споруди на ракетному полігоні на західному узбережжі країни, напередодні повідомили американські аналітики

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Президент США Дональд Трамп заявляє, що був би «дуже розчарований», якщо дані про відновлення КНДР ракетного полігону підтвердяться.

«Я був би дуже розчарований, якщо так станеться. Ну, побачимо. Ще зарано казати», – сказав Трамп 6 березня.

Про те, що Північна Корея відновлює частково демонтовані споруди на ракетному полігоні на західному узбережжі країни, напередодні повідомили американські аналітики, які проаналізували дані супутникової зйомки.

Цей полігон використовувався для випробувань міжконтинентальних балістичних ракет.

Роботи, ймовірно, були проведені після закінчення безрезультатної зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чем Ина в Ханої 28 лютого.

Влада Північної Кореї почала демонтаж незабаром після закінчення першої зустрічі Трампа і Кіма в червні минулого року в Сінгапурі у відповідь на прохання з боку Дональда Трампа довести справою готовність до денуклеаризації Корейського півострова.

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Кількома місяцями пізніше Пхеньян запевнив Сеул в своїй готовність повністю закрити випробувальний полігон.

Помічник президента Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон напередодні заявив, що США готові до посилення режиму санкцій щодо Пхеньяна, якщо Північна Корея не відмовиться від своєї ядерної програми.

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