Суд у Малайзії звільнив обвинувачену у вбивстві брата Кім Чен Ина

Суд у Малайзії звільнив з-під варти одну з підозрюваних в отруєнні брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина токсином VX у 2017 році.

26-річна громадянка Індонезії Сіті Айсья була звільнена в залі суду 11 березня. Причину рішення суд не вказав.

Після цього захист іншої підозрюваної в справі в’єтнамки Доан Тхі Хуонг попросив суд звільнити і її. Засідання продовжиться 12 березня.

Кім Чен Нам був отруєний в аеропорту Куала-Лумпура 14 лютого 2017 року, йому накинули на обличчя хустку з отрутою миттєвої дії.

Індонезійка Сіті Айсья і в’єтнамка Доан Тхі Хуонг є єдиними підозрюваними. У разі визнання винними, їм може загрожувати смертна кара.

Жінки не визнали себе винними, заявивши, що вважали свої дії участю в реаліті-шоу і не знали, що скоюють вбивство.

Прокурор заявив, що зловмисники повинні були знати, як діє нервово-паралітична речовина VX, щоб проникнути в організм жертви, і знали, що вони повинні були змити її протягом 15 хвилин, щоб уникнути зараження. Камери спостереження в аеропорту, показані в суді, зафіксували, що обидві жінки попрямували до вбиральні незабаром після нападу на Кіма.

Кім Чен Нам був старшим сином колишнього лідера Північної Кореї Кім Чен Іра. В останні роки він переважно жив за кордоном і публічно критикував владу Пхеньяна.

За даними південнокорейської влади, за вбивством можуть стояти спецслужби КНДР.

Нервово-паралітичний токсин VX зарахований ООН до хімічної зброї масового ураження.