Прокуратура: обвинувачені у вбивстві брата Кім Чен Ина проходили навчання в КНДР

Дві жінки, обвинувачені в убивстві Кім Чен Нама, зведеного брата лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, пройшли підготовку у північнокорейських інструкторів, заявляють у малайзійській прокуратурі.

Представник прокуратури, який виступив в Куала-Лумпурі 28 червня у зв'язку із завершенням розслідування, заявив, що для скоєння вбивства з використанням нервово-паралітичної речовини VX необхідна спеціальна підготовка.

Кім Чен Нам був отруєний в аеропорту Куала-Лумпура 14 лютого 2017 року, йому накинули на обличчя хустку з отрутою миттєвої дії. Обвинувачені в цьому дві жінки – індонезійка Сіті Айсья і в’єтнамка Доан Тхі Хуонг.

Вони є єдиними підозрюваними, перебувають в ув'язненні і можуть бути засуджені до смертної кари. Жінки не визнали себе винними, заявивши, що вважали свої дії участю в реаліті-шоу і не знали, що скоюють вбивство.

Прокурор заявив, що зловмисники повинні були знати, як діє VX, щоб проникнути в організм жертви, і знали, що вони повинні були змити його протягом 15 хвилин, щоб уникнути зараження. Камери спостереження в аеропорту, показані в суді, зафіксували, що обидві жінки попрямували до вбиральні незабаром після нападу на Кіма.

Кім Чен Нам був старшим сином колишнього лідера Північної Кореї Кім Чен Іра. В останні роки він переважно жив за кордоном і публічно критикував владу Пхеньяна.