ЄС не визнає суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами – Туск

Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що ЄС дотримується своєї позиції щодо Голанських висот, попри заяву президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон має визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

«Позиція ЄС добре відома і не змінилася. Європейський союз не визнає суверенітет Ізраїлю над територією, яку він захопив у Сирії в 1967 році», – заявив Туск 22 березня.

У Міністерстві закордонних справ Великобританії також заявили, що Великобританія розглядає Голанські висоти як територію, окуповану Ізраїлем, і не збирається змінювати свою позицію.

Раніше Туреччина, Іран і Сирія засудили заяву Трампа щодо Голанських висот. Росія висловила сподівання, що ця заява залишиться «просто викликом».

Водночас агенція Reuters сьогодні повідомила, що Дональд Трамп визнає Голанські висоти ізраїльськими вже наступного тижня.

21 березня президента США Дональд Трамп заявив, що настав час, аби Сполучені Штати «повністю» визнали суверенітет Ізраїлю над спірними Голанськими висотами. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу подякував Трампу за таку позицію.

Голанські висоти – територія, розташована між Ізраїлем і Сирією, яка після закінчення шестиденної війни у 1967 році перейшла під контроль Ізраїлю. Сирія і більшість країн світу не визнають суверенітет єврейської держави над Голанськими висотами. У напрямку Голанських висот з боку Сирії періодично йдуть обстріли, на що Ізраїль завдає ударів у відповідь. Останній інцидент стався у січні 2019 року.