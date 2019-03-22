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22 Березень 2019, Київ 20:21
Новини | Міжнародні

Reuters: Трамп визнає Голанські висоти ізраїльськими наступного тижня

Трамп хоче визнати Голанські висоти ізраїльськими

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Президент США Дональд Трамп наступного тижня підпише документи, що визнають суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника Білого дому.

За даними агентства, президент США має намір підписати відповідний указ під час візиту прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до Вашингтону.

Ізраїльські танки на Голанських висотах, січень 2019 року
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Трамп: США слід визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами

21 березня президента США Дональд Трамп заявив, що настав час, аби Сполучені Штати «повністю» визнали суверенітет Ізраїлю над спірними Голанськими висотами. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу подякував Трампу за таку позицію.

Туреччина, Іран і Сирія засудили заяву президента США. Росія ж висловила сподівання, що заява Трампа залишиться «просто викликом».

Голанські висоти – територія, розташована між Ізраїлем і Сирією, яка після закінчення шестиденної війни у 1967 році перейшла під контроль Ізраїлю. Сирія і більшість країн світу не визнають суверенітет єврейської держави над Голанськими висотами. У напрямку Голанських висот з боку Сирії періодично йдуть обстріли, на що Ізраїль завдає ударів у відповідь. Останній інцидент стався у січні 2019 року.

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