Reuters: Трамп визнає Голанські висоти ізраїльськими наступного тижня

Президент США Дональд Трамп наступного тижня підпише документи, що визнають суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника Білого дому.

За даними агентства, президент США має намір підписати відповідний указ під час візиту прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до Вашингтону.

21 березня президента США Дональд Трамп заявив, що настав час, аби Сполучені Штати «повністю» визнали суверенітет Ізраїлю над спірними Голанськими висотами. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу подякував Трампу за таку позицію.

Туреччина, Іран і Сирія засудили заяву президента США. Росія ж висловила сподівання, що заява Трампа залишиться «просто викликом».

Голанські висоти – територія, розташована між Ізраїлем і Сирією, яка після закінчення шестиденної війни у 1967 році перейшла під контроль Ізраїлю. Сирія і більшість країн світу не визнають суверенітет єврейської держави над Голанськими висотами. У напрямку Голанських висот з боку Сирії періодично йдуть обстріли, на що Ізраїль завдає ударів у відповідь. Останній інцидент стався у січні 2019 року.