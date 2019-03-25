Демократи у Конгресі США закликають оприлюднити повний звіт Мюллера

Представники демократів у Конгресі США заявляють, що оприлюднений міністром юстиції звіт щодо розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про ймовірне російське втручання у вибори президента США в 2016 році «піднімає стільки ж питань, на скільки дає відповіді», і закликають якомога швидше оприлюднити повні результати розслідування і всі супутні документи.

«Той факт, що доповідь спеціального прокурора Мюллера не звільняє президента від такого серйозного звинувачення, як перешкоджання правосуддю, демонструє, наскільки нагальною є необхідність невідкладного оприлюднення повного звіту й відповідних документів», – заявляють спікер Палати представників США, представниця демократів Ненсі Пелосі й лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер.

Вони додали, що міністр юстиції Вільям Барр, призначений президентом Дональдом Трампом лише кілька місяців тому, «не є нейтральним спостерігачем» у цьому процесі і що його лист на чотири сторінки про звіт Мюллера не є об’єктивним підсумком розслідування.

Водночас у спільній заяві троє законодавців-демократів, голови комітетів Палати представників США закликали Барра «невідкладно» виступити зі свідченнями в юридичному комітетів.

Голови юридичного комітету Джерольд Надлер, комітету із розвідки Адам Шифф і комітету з нагляду Елайджа Каммінґс наголосили, що доповідь Мюллера «прямо не виправдовує президента». «Натомість вона наводить докази… про перешкоди, включаючи докази про те, що президент Трамп намагався перешкодити правосуддю», – йдеться в заяві.

«Неприпустимо, що після того, як спеціальний прокурор Мюллер 22 місяці докладно розкривав ці докази, міністр юстиції Барр вирішив не висувати обвинувачень президентові протягом 48 годин. Міністр юстиції вчинив так, навіть не опитавши президента», – заявили Надлер, Шифф і Каммінґс.

Міністр юстиції США Вільям Барр 24 березня поінформував законодавців у спеціально направленому ним листі, що розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера стосовно підозр про втручання Росії у президентські вибори 2016 року в США не виявило фактів порушення закону президентом Дональдом Трампом. Разом із тим у листі йдеться про те, що цей висновок не «реабілітовує» президента.

Президент США Дональд Трамп назвав цей звіт «повним виправданням».

У Білому домі заявили, що Трамп «був у дуже гарному настрої» і «дуже радий, що все так склалося».