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03 Квітень 2019, Київ 20:33
Новини | Міжнародні

Конгрес США хоче бачити повну версію звіту Мюллера

Мюллер офіційно завершив своє розслідування 22 березня

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Юридичний комітет палати представників Конгресу США зажадав повну версію звіту спецпрокурора Роберта Мюллера у справі про ймовірне втручання Росії в президентські вибори в 2016 році. За відповідний запит проголосували 24 конгресмени, проти виступили 17.

Рішення дозволить голові комітету Джероллу Надлера викликати для надання свідчень п’ятьох колишніх помічників президента США Дональда Трампа. У тому числі колишніх радників – Стіва Беннон і Дональда Макгалі.

Як зазначає Reuters, повістка може викликати протистояння між Конгресом і Мін’юстом. Раніше генпрокурор США Вільям Барр повідомив, що звіт Мюллера за результатами розслідування втручання Росії у вибори в США буде представлений Конгресу США в середині квітня. Барр зазначив, що деякі дані ще мають бути відредаговані до оприлюднення звіту, зокрема засекречена інформація і джерела розвідки.

Голова юридичного комітету Палати представників США Джеррі Недлер
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Спецпрокурор Роберт Мюллер офіційно завершив своє розслідування 22 березня. 24 березня Вільям Барр надав Конгресу США короткий звіт на чотирьох сторінках, який він склав за підсумками доповіді. Головним із висновків була відсутність доказів змови команди Дональда Трампа з Росією перед президентськими виборами в 2016 році.

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