Лобіст США підтвердив, що працював на Тимошенко – американські активісти розслідують непрозорі методи лобізму

Ім’я Юлії Тимошенко стало відоме американським неурядовим організаціям, що досліджують гроші в американській політиці, у зв’язку зі справою Пола Манафорта, колишнього очільника виборчої кампанії Дональда Трампа і радника Віктора Януковича.

У перебігу розслідування можливого втручання Росії у вибори президента США у 2016 році, яке вів спецпрокурор Роберт Мюллер, з’ясувалось, що Манафорт разом із помічником Річардом Ґейтсом і компанією Skadden Arps проводили кампанію в США, намагаючись виправдати ув’язнення Юлії Тимошенко Януковичем.

Після того, як про інформацію стало відомо, в лютому 2019 року Skadden Arps зареєструвала свою лобістську діяльність заднім числом і виплатила штраф у 4,6 мільйона доларів.

Наявність лобістських кампаній, спрямованих проти Тимошенко, не означає, що не було кампаній, які, за їхніми заявами, працювали на Тимошенко і використовували приховані методи

Наявність лобістських кампаній, спрямованих проти Тимошенко, не означає, що не було кампаній, які, за їхніми заявами, працювали на Тимошенко і використовували приховані методи. Про це пише дослідниця американської неурядової організації, що відстежує гроші в політиці, Анна Массолія. Використовуючи складну мережу ТОВ, офшорних рахунків, компаній-оболонок та інші непрозорі важелі, агенти, які заявляють, що працювали на Тимошенко, витратили більш ніж 2,3 мільйона доларів на операції в США, не звітуючи про те, хто надає ці кошти, мовиться в дослідженні, опублікованому Центром відповідальної політики США (CRP).

Компанія Wiley Rein визнала, що Тимошенко є «основним бенефіціаром» лобістської діяльності таємничої структури – Aveiro LP

У нових змінах до документів, поданих вашингтонською юридичною компанією Wiley Rein до Міністерства юстиції США, компанія визнала, що Тимошенко є «основним бенефіціаром» лобістської діяльності таємничої структури – Aveiro LP. В нових документах також ідеться про те, що компанія продовжує лобістську діяльність на користь чоловіка українського екс-прем’єр-міністра Олександра Тимошенка «в основному на користь Юлії Тимошенко».

«Діяльністю, про яку звітують в рамках Aveiro LP, було просування інтересів Юлії Тимошенко та її політичної партії», – мовиться в нових документах, які наводить дослідниця.

Компанія Wiley Rein також повідомила Міністерство юстиції США, що працювала як агент Олександра Тимошенка з 2011 року до звільнення його дружини в 2014 році.

Протягом останніх п’яти років Wiley Rein не звітувала про лобізм або іншу діяльність з іноземного впливу на користь Тимошенко.

Але те, як схоже сформульовано місії інших таємничих іноземних замовників цієї компанії із того часу, спонукали до роздумів, чи можуть ці замовники бути прикриттям для одного клієнта, схожого на Тимошенко, пише Массолія. На додачу до таємничих замовників фірма також повідомила, що гроші надходять із різних офшорних рахунків і товариств з обмеженою відповідальністю з сумнівними зв’язками, наголошує аналітик.

Тимошенко заперечила таку діяльність, але з наближенням українських виборів багато агентів у США заявляють, що просувають інтереси Тимошенко. В 2019 році вони продовжували подавати звіти в рамках закону про реєстрацію лобістів іноземних інтересів у США (FARA).

Лобістська компанія, якою керує колишній конгресмен Боб Лівінґстон, почала надавати представницькі послуги ITBC LLC. Хоча в документах не йшлося про Тимошенко, фірма швидко почала просувати її питання і займатись організацією зустрічей від її імені.

Тимошенко назвала цей лобізм «спецоперацією задля моєї дискредитації» і запевнила, що не підписувала ніяких контрактів.

Навіть після публічного заперечення діяльність тривала ще місяці. В листопаді 2018 року «політичний коментатор CNN і дописувач WSJ» Даґлас Гей підписав контракт на 15 000 доларів, щоб посилити діяльність Livingston Group на користь ITBC LLC.

На додачу до дедалі ширшої команди Лівінґстона, в серпні 2018 року було створено паралельну операцію з іноземного впливу.

Агент Наомі Дектер Мансон підписала мільйонний контракт із ITBC LLC за роботу для організації інтерв’ю Юлії Тимошенко пресі, свідчать документи FARA від вересня 2018 року.

Хоча виплати з офшорних рахунків не заборонені законодавством США, однак FARA вимагає розкриття іноземного бенефіціара лобістських послуг, нагадує дослідниця.

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