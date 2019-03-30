США: у Палаті представників наполягають, щоб у звіті Мюллера не було редагувань

Голова юридичного комітету Палати представників США Джеррі Недлер заявив, що генпрокурор Вільям Барр має надати доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера щодо Росії для Конгресу без будь-яких змін.

«Конгресу потрібен повний звіт Мюллера без редакцій, а також доступ до головних доказів до 2 квітня. Цей термін залишається в силі», – заявив Недлер після того, як Барр сказав, що подасть звіт на майже 400 сторінок до середини квітня після редагування чутливих матеріалів.

Раніше генпрокурор США Вільям Барр повідомив, що звіт Мюллера за результатами розслідування втручання Росії у вибори в США буде представлений Конгресу США в середині квітня. Барр зазначив, що деякі дані ще мають бути відредаговані до оприлюднення звіту, зокрема засекречена інформація і джерела розвідки.

Спецпрокурор Роберт Мюллер офіційно завершив своє розслідування 22 березня. 24 березня Вільям Барр надав Конгресу США короткий звіт на чотирьох сторінках, який він склав за підсумками доповіді. Головним із висновків була відсутність доказів змови команди Дональда Трампа з Росією перед президентськими виборами в 2016 році.